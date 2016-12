Il y a un an, presque jour pour jour, Gabriel Maugin, artisan pâtissier, chocolatier, glacier, traiteur, installé à L’Étoile, lançait un appel au financement participatif dans nos colonnes, pour l’aider à payer une enrobeuse à chocolats. « La machine coûtait 18 000 euros et nous avions 10 000 euros d’apport, nous cherchions donc à réunir 8 000 euros. La cagnotte a décollé au début puis ça s’est tassé ; je pense que nous avions mis la barre un peu trop haute. Au final nous avons récolté 4 000 €, et nous avons fait un prêt pour compléter », explique le chocolatier de 32 ans.

Éviter les tâches répétitives

Une somme dont l’artisan se satisfait néanmoins. « Cela veut dire que mes clients, mes amis, ma famille, ont voulu me soutenir personnellement. On aide avant tout parce qu’on croit et qu’on soutient l’homme. » Un soutien que Gabriel Maugin a récompensé en offrant des chocolats à chacun de participants.

Avec son enrobeuse flambant neuve, l’artisan peut désormais travailler de plus grandes quantités de chocolat et de manière plus rapide. « Ce qui ne retire en rien le travail artisanal, tient-il à préciser, cela permet simplement d’éviter les tâches répétitives en les mécanisant ».

D’ici quelque temps, le chocolatier investira dans de nouvelles machines lui facilitant encore plus la tache. « Mais cette fois je ne ferais pas appel à mes clients, par respect pour leur gentillesse. »