Girodmédias devrait doubler de taille en 2018

L’entreprise haut jurassienne présente sur le marché du mobilier urbain et de l’affichage publicitaire a signé des protocoles d’accord l’engageant à reprendre avant fin mars prochain trois sociétés de son secteur d’activité, deux d’entre elles basées en France et la troisième à l’étranger.

“Ces opérations de croissance externe cumulées à la croissance organique de l’entreprise permettront au groupe Girodmédias de franchir le cap des 20 millions d’euros de chiffre d’affaire dès 2018″, explique dans un communiqué son président, Philippe Girod.

Les effectifs composés de 66 personnes passeront à 96 personnes dès le bouclage des opérations.

“Les bons résultats cumulés depuis de nombreuses années de l’entreprise, sa réputation et le soutien de ses partenaires financiers autorisent ce fort développement. Une croissance qui donnera à Girodmédias une nouvelle dimension et surtout un positionnement plus fort et mieux marqué sur son marché.”

La seule menace qui inquiète le groupe et ses dirigeants sera la difficulté d’optimiser les économies d’échelle du fait de l’exiguïté de l’usine de Morbier…