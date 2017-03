Entre trois cents et trois cent-cinquante personnes ont défilé ce matin dans les rues de Lons-le-Saunier, à l’appel de Secours catholique et sept autres organisations, contre les préjugés à l’égard des migrants et des étrangers.

A quelques mois de l’élection présidentielle, le Secours catholique appelle en effet à une « révolution fraternelle » avec son « Tour de France contre les préjugés » de passage en pays lédonien. « Il nous paraît urgent de réaffirmer ensemble les valeurs de solidarité et d’hospitalité qui sont les nôtres, de nous mobiliser pour redire notre attachement au Vivre Ensemble », est-il expliqué.

Sous la bannière « Liberté, Egalité, Sans préjugés », cette tournée estampillée #RevolutionFraternelle passe par une trentaine de villes. A Lons, l’animation se poursuit avec un spectacle de la compagnie Page 27 à partir de 14 heures suivi d’un débat avec Bernard Thibaud, secrétaire général du Secours Catholique, et des intervenants locaux en la chapelle Saint-Luc (1, rue Baronne). Ce débat est également à suivre en direct sur RCF Jura.

