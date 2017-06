Gadjo Combo s’est donné pour mission de porter la flamme Django « partout où l’on voudra bien ouvrir sa porte, sortir les tréteaux et rameuter petits et grands autour d’un feu de joie dans la grande et généreuse tradition gitane ». Les musiciens alternent musique, récits et anecdotes sur la vie de Django Reinhardt. L’homme est décédé il y a plus de cinquante ans, mais sa musique est toujours d’actualité.

Tarif au choix : 3 €, 5 €, 8 €, 11 €… ou plus.