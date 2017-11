Fruit des Voix : le festival a trouvé sa voie

Démarré aux accents de Northern Harmony et clôturé, après une soirée très animée, sur un concert de restitution des stagiaires conduits par Anita Daulne, le Fruit des Voix vient de tirer un trait sur sa 11e édition qui restera comme l’une des plus réussies. Annick Meschinet, directrice de Musik ap’passionato et son assistante Manon Richard, soutenues et bien aidées par le conseil d’administration et les membres de l’association ont trouvé le bon rythme, la bonne durée et réussi une programmation particulièrement équilibrée. « Notre ambition est de faire découvrir des formes plurielles de chant. Si nous avons choisi une programmation audacieuse et diversifiée, notre ambition est de rester sur des tarifs abordables par tous. Nous multiplions partenariats avec collectivités, structures de soutien au spectacle vivant, le mécénat et privilégions les co-réalisations. »

Un programme pluriel

Au fil de la programmation, les polyphonies du monde de Northern Harmony, la voix exceptionnelle d’Elsa Birgé découverte avec Odeia ont précédé l’hommage à Nougaro de la 1ère semaine. Grâce aux trois amis que sont Babx, Minvielle et de Pourquery, « il était là, sans que ce soit du plagiat » a-t-on pu entendre à la sortie aux accords de « Rime » repris avec grande émotion par le public ! Une voix surprenante également, celle de Pascale Labbé, transportant les spectateurs dans l’univers de Rilke, comme celles des sœurs de swing que sont les Sand Sisters dans le répertoire de leurs consœurs Andrews des années 40. Vint ensuite Sylvie Paz au flamenco rehaussé par les prouesses à la guitare de Diego Lubrano.

Après un théâtre lédonien pleinement investi par des jeunes sensibles à la complainte rap de Kery James, la folie gagna le 11e Fruit des Voix ! Comment imaginer que certaines des Enchantétus passées il y a 13 ans par Lons et ce qui est maintenant l’Ellipse, après avoir ensuite chanté pour Chet Nuneta se succéderaient pour une sorte d’apothéose au Boeuf-sur-le-Toit, en plus devant leur ancienne consœur venue spécialement du Nord les retrouver depuis les gradins. Effectivement, dans un genre différent mais tout aussi décalé, assises sur de fortes qualités vocales, Juliette Z et Rosie Volt auront fait très fort ! Entre-temps, le barde jurassien Joël, comme Mon côté Punk avaient mis le feu au Moulin de Brainans, deux films auront été projetés et deux stages de chant organisés. Résultat, plus de 2 600 personnes ont goûté au Fruit des Voix durant la quinzaine.

Lorsque l’on questionne encore à chaud Annick Meschinet, elle répond « on a de bons bénévoles, une équipe technique performante, on travaille en professionnels. On peut être fiers que cet événement lédonien à résonances départementales marche bien. Tant que nous serons soutenus par les collectivités, nos partenaires et nos mécènes, nous poursuivrons son organisation ».

René Gauran