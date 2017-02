Originaire de Lons-le-Saunier, François Bernard fait partie des sept personnes au monde à avoir réussi le challenge des Trois Pôles (l’ascension de l’Everest, le Pôle Nord en autonomie depuis la terre et le Pôle Sud en autonomie depuis la mer). Il fait aussi partie des rares aventuriers à s’être hissé sur les plus hauts volcans et à avoir crapahuté sur les plus hauts sommets de la planète. Invité des Scènes du Jura, il devait venir parler des terres mythiques de l’Arctique, ce jeudi 2 février à 20 h 45 au théâtre de Lons, à la suite de la pièce Inuk (lire plus dans Voix du Jura du 2 février). En expédition, il ne lui est pas possible d’être présent à cette soirée, contrairement à ce qui était prévu.