Football : les rencontres régionales annulées

En raison des conditions atmosphériques actuelles, afin d’assurer la sécurité des joueurs, de préserver les installations sportives et assurer la régularité des championnats, toutes les rencontres régionales prévues les samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 sont annulées, fait savoir la Ligue régional de football. Sont concernées par cette disposition, les rencontres de National 3, des championnats seniors, féminins et jeunes programmées par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté.

Pour les rencontres nationales de la compétence de la Fédération Française de Football, les clubs doivent faire application des dispositions réglementaires.