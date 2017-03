Le club canin d’Aromas a organisé samedi 11 mars 2017, son cani-cross de printemps. Cette épreuve compte pour le Challenge Cani-cross Comtois.

La météo a été très clémente avec les organisateurs, les épreuves se sont déroulées sous un franc soleil. Le cani-cross d’Aromas a réuni une trentaine de participants, soit en cani-cross, cani-VTT, cani-enfants ou encore cani-marche. Le président du club canin Alain Liochon avec son épouse Sabrina et les membres du club ont su faire de cette journée une réussite. Le juge arbitre a été Didier Timmermans.

Les courses ont commencé par les cani-crosseurs sur un parcours de 7km avec de belles petites bosses, Florian Schafer et son Alaskan Fast ont remporté en solitaire cette épreuve, suivi d’Adrien Moreaux avec Kilie et Alain Liochon et son border Excelle. Le cani-marche a été remporté de main de maitre par le junior Jérémy Guilbert avec son husky Elfy, il termine aussi 1er junior à la 6e place au scratch du cani-cross toujours avec Elfy. La première femme termine 4e au scratch. Deux féminines se sont trompées sur le parcours. Du coup elles ont fait plus de kilomètres que les autres, elles finissent loin derrière, il y avait Florence Sauvagnat avec son chien Général et Ghislaine Lagrange avec Jack, elles ont mis une heure pour relier l’arrivée. Le cani-VTT n’a réuni que deux participants : Guy Valette avec Fairplay, et Sandrine Moreaux avec Ixtrem.

De notre correspondant François Jacques