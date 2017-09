En mai dernier, Florence Daude la photographe, et Philippe Thireau l’auteur/romancier/ journaliste ont édité leur premier ouvrage en commun intitulé « Soleil se mire dans l’eau » édité chez Z4 Éditions. Dans ce livre, les deux auteurs ont combiné leurs talents. Florence a trié 90 photos prises au fil de l’eau… et Philippe a rédigé pour chacune d’elles un haïku ; un petit texte de trois vers de cinq, sept, cinq syllabes qui doivent suffire à décrire un instant, un souffle… Au final, un magnifique ouvrage de 140 pages qu’il sera possible de découvrir et de commenter avec les auteurs samedi 30 septembre de 15 h à 18-19 h à la librairie Zadig à Saint-Claude.