Inédit. Finances.

Arbois doit résoudre la quadrature du cercle budgétaire.Comment continuer à investir et à maintenir les services à la population ? Ceci alors qu’Arbois n’a jamais reçu aussi peu d’aide de l’Etat. Cette situation inique n’est pas du goût de Bernard Amiens. Lors du conseil municipal du 16 mars consacré au budget, le maire d’Arbois n’a pas mâché ses mots : « Les bons élèves que sont les collectivités territoriales sont punis pour leur bonne gestion. L’Etat transfère à nos communes sa mauvaise gestion. Il nous impose l’obligation de rigueur qu’il n’a pas su mettre en place pour lui-même ! ». Résultat : « Il nous reste la moitié des recettes que nous donnait l’Etat en 2008. C’est une perte de recettes cumulée pour notre commune de 1 340 543 € depuis 2008.

Pas d’impôts en hausse

S’il fallait compenser les baisses de dotations de l’État, il faudrait augmenter la fiscalité de 30 % ». Mais Bernard Amiens a aussitôt donné des gages aux Arboisiens : « nous veillerons à ne pas augmenter la pression fiscale. Depuis 2002, les impôts n’ont été augmentés qu’une seule fois de 3 % ». Les taux d’imposition demeureront donc les suivants : taxe d’habitation 12,46 %, taxe foncière bâtie 23,97 %, taxe foncière non bâtie 31,63 %. Au plan national, la réduction de la Dotation globale de Fonctionnement (DGF) sera de un milliard d’euros au lieu de deux milliards en 2017. Mais les élus pensent avoir mangé leur pain blanc.

Pas de dette en hause

« Nous vivons peut-être les dernières grandes années d’investissement de la ville d’Arbois » s’est exclamé le premier édile. 5 699 365 € sont prévus dans le budget 2017, la caserne de gendarmerie tenant bien sûr le haut du pavé avec 3 170 600 € (financée par un emprunt de 1 500 000 €). Autres gros chantiers à prévoir : le centre de secours des pompiers pour 900 000 € et le rond-point sur la RN 83 pour 400 000 €. La tentation serait donc grande de recourir aux emprunts, mais Bernard Amiens est formel : « pas d’augmentation de l’endettement, pas d’augmentation de la pression fiscale et obtention des subventions maximales. La dette communale a baissé d’un tiers depuis 2008, ne retombons pas dans la fuite en avant ! ». Reste une question : comment faire ? « Nous avons réalisé un effort considérable de réductions de la masse salariale » (non-remplacement de salariés qui partent en retraite). En effet, Jean Jacques Court, adjoint aux finances a présenté un budget global de fonctionnement de 4 797 000 €, les dépenses de personnel en représentant 37 %. Et Bernard Amiens de conclure « Les défis qui s’imposent à nous sont du jamais vu ! ». Soulignons pour terminer, que malgré ce contexte, le budget alloué aux associations sera équivalent à 2016.

Stéphane Hovaere