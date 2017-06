Film d'André Besson : les philosophes « dans la boîte »

Bief du Fourg, cinéma, film, André Besson, philosophes

Le dimanche 11 juin, avec des conditions météo au beau fixe, s’est déroulé le tournage, à Bief-du-Fourg, d’une séquence du film écrit par l’écrivain jurassien André Besson « Insolite et magnifique Jura ». Plus de cinquante figurants locaux ont participé à la mise en boîte de plusieurs séquences relatant l’histoire des philosophes mettant en scène le curé du village (l’Abbé sans souci, et le roi Louis XIV). Le samedi a été tourné à Nozeroy d’autres scènes concernant ce film qui sortira en 2018. L’association locale les « Va-t’en rêves » pour sa part, sous la responsabilité de Maryse Johann a fourni les costumes, les mêmes qui servent régulièrement lors de l’assaut des remparts de la cité de Nozeroy. Les figurants sont impatients de voir le résultat de leur prestation lors de la projection prévue à Champagnole l’année prochaine.