Trois éducateurs de la Maison d’enfants Prélude de Lons lançaient le projet Nomade Tour en y associant le personnel du foyer, au début de l’année 2016. L’objectif était d’organiser un festival autour des musiques gitane et manouche dont les bénéfices serviraient à financer un voyage aux enfants accueillis au sein de la structure. Ce petit festival, auquel de nombreux artistes ont participé bénévolement, a remporté « un vif succès », apprécient les organisateurs. Résultat : quelque 5 000 € ont été rassemblés au profit des enfants de l’ancien foyer Saint-Joseph.

Le festival poursuit donc son chemin en 2017, sous l’intitulé « une ouverture sur le monde ». Huit groupes vont se produire, ces vendredi 17 et samedi 18 novembre à la salle du Bœuf-sur-le-Toit à Lons-le-Saunier, sans compter les inter-scènes animées par des formations plus légères, dans le hall d’entrée.

Manos Libres

et Donuts Machine

Mohammed, un jeune accueilli à Prélude et qui vient de Guinée, ouvrira le festival vendredi à 19 h 45. Il racontera par ses chants son voyage pour arriver en France, accompagné à la guitare par son éducateur. Puis dès 20 h, le Marvelous Quartet montera sur la grande scène où il jouera des standards du jazz manouche et de la chanson française version swing. Mistral, nouvelle formation lédonienne, prendra la relève à 21 h. « Imaginez Tears in heaven de Clapton ou encore la ballade Johnny Jane de Gainsbourg », indiquent les organisateurs. Ajouté à cela une voix féminine douce, une guitare flamenca, un accordéon jazz et une basse groove. Puis Sergio Laguado, le guitariste colombien prix du conservatoire de Bogota, présentera durant trente minutes son nouveau répertoire de guitare classique. Il est le parrain du festival. Enfin, à 23 h, le public sera entraîné par le Trio Leskov pour apprécier des musiques tziganes et klesmer.

L’ouverture sur le monde se poursuivra samedi dès 20 h avec les Chicks, « sept nanas pleines de vie et d’énergie pour une heure de vocal song ». À 21 h 15, place à la formation Trio Lélé, qui joue des musiques du monde, africaine, et utilise des « instruments loufoques. » Le Kollectif Barouf lui succédera à 22 h 30, « un embarquement pour une dégustation auditive à travers le temps et les standards revisités à la sauce KB ». Enfin, les Manos libres, rumba gitane, et les Donuts Machine, nomade swing, déjà présents l’an dernier, clôtureront le festival, cette fois sur la grande scène, devant le grand public.

Tarif : 5 € par soir. Réservations et informations : 06 37 26 55 04.