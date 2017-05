L’association Chatel21 fixe rendez-vous pour la cinquième édition de La Fée Estival, avec une nouveauté : quatre jours de fête, soit une journée de plus que l’an dernier. Le site de l’événement est lui aussi changé, en l’occurrence un terrain privé à l’extérieur du village, avec parking.

Deux spectacles de cirque sont programmés dès ce mercredi 24 mai. Deux clowns de la compagnie bisontine Rubato se produiront dans Grabuges, à 21 h, à la suite du spectacle de la compagnie Peau d’air prévu à 20 h (tarif : 6 €). Le site sera ouvert dès 18 h 30.

Le site accueillera le lendemain, dès 18 h et jusqu’à 22 h, un marché de paysans et artisans jurassiens. Nicolas Debray occupera la scène à 19 h dans sa « conférence gesticulée » intitulée Un maire de famille. Le comédien, qui a été maire d’Etival-Les Ronchaux, raconte son histoire politique mais aussi celle de la France. Il fait part de ses doutes sur la réforme territoriale en cours. Son intervention sera suivie de la projection, à 20 h 30, du film Qu’est-ce qu’on attend ?, de Marie-Monique Robin. Le prix de cette soirée est libre.

La première soirée musicale du vendredi 26 mai sera dédiée, de 18 h à 4 h du matin, à la culture soundsystem, « dans la plus pure tradition jamaïcaine ». À l’affiche le groupe italien Moa Ambessa, collectif de musiciens et de chanteurs expérimentés, un système de sonorisation roots/dub reggae. Mais aussi Dub addict sound system, collectif lyonnais passionné de dub et de musiques jamaïcaines, accompagné de Joe Pilgrim au chant ; ou encore Dubatriation, dub music, de Dijon (tarifs sur place : 12 € et 10 €).

Cinq concerts sont programmés samedi 27 mai, de 18 h à 2 h 30 du matin, dans différents styles : funk, hiphop, reggae roots, world et dub music. Place aux Forces de l’Orge, groupe composé de musiciens de Morbier, Prénovel et Lamoura, gagnant du tremplin organisé en février. Les Bisontins de Phonogrff œuvreront dans le style funk, jazz, hiphop, tandis que le groupe parisien Black Ship Compagny montrera son savoir-faire dans le registre du reggae. Le public pourra également apprécier la word music du groupe Aywa venu de Montpellier. Ou encore la dub music des Dijonnais de May Hubb (tarifs sur place : 14 € et 12 €).

La Fée estival, 74 aux Herses, Chatelneuf, du mercredi 24 au samedi 27 mai. Pass deux jours (vendredi et samedi) à 18/20 €. Tous les soirs : bar et restauration (snack et plat chaud). Vendredi et Samedi : camping à proximité du site avec bar et petite restauration.