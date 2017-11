Depuis maintenant trois semaines, ils sont nombreux à se casser les dents sur le rideau en fer de la poste Lons Salines, définitivement fermé. Seule consolation, la présence, encore pour quelque temps, d’une boîte aux lettres jaunes pour envoyer son courrier. Dans le quartier, un habitant se désole de la fermeture de l’agence, le 30 octobre dernier à 17 heures. « Pour nous, c’était bien pratique pour retirer de l’argent, déposer des colis, ou chercher des recommandés. Pour les petits vieux aussi, qui ont du mal à se déplacer, le service était important. »

Une fermeture qui fait suite à « la révision du maillage territoriale qu’effectue le groupe La Poste », comme l’explique Hervé Trampiol, chef de projet appuis et transformation du réseau La Poste Alsace Franche-Comté. « Ce bureau faisait doublons avec celui de Lons Briand, qui génère le double de trafic. De plus, l’implantation démographique change à Lons-le-Saunier, nous nous devions donc de revoir nos implantations en lien avec cela. »

Amplitude horaire plus large

Afin de palier à cette suppression d’agence, deux autres points de contacts ont été ouverts dans la ville ; l’un dans la galerie de Géant Casino, et le second, en accord avec la mairie, au Centre Social, rue de Pavigny. « Nous passons ainsi de trois à quatre point de contact dans la ville, bien au-dessus de ce que la loi Quilès de 1990 nous impose ; à savoir au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants pour une commune de plus de 10 000 habitants. De plus, l’amplitude horaire de ces deux sites est beaucoup plus large que celle de l’ancien bureau de poste. »

Une évolution du maillage territorial dont se satisfait Jacques Pélissard, et qui, face au problème naissant du stationnement, en infériorité numérique à Briand face aux Salines, annonce « créer très prochainement, deux places d’arrêt minute à proximité de l’agence centrale ».