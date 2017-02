Femmes paysannes d'autrefois, le film.

Film. Femmes. Campagne.

Ce 18 février, les aumoniers et les aumonières avaient rendez-vous, pour la seconde année consécutive, avec l’histoire de leurs grands-parents, parents et pour quelques-uns encore d’entre eux, la leur. La salle des fêtes étaient remplie pour savourer deux courts métrages sur les conditions de vie des femmes paysannes autrefois et sur les métiers oubliés de la campagne. Dans le film, une dame racontait qu’à 5 ans, elle trayait déjà les vaches et que les enfants ne connaissaient pas les vacances, car les jours où il n’y avait pas école, les enfants travaillaient aux champs ou à la ferme avec les parents.

« Mais personne ne s’en plaignait. C’était normal ».

Quant aux femmes, pendant que les hommes étaient aux labours, elles couraient entre les repas à préparer, les lessives à faire au ruisseau, le potager (qui était très conséquent) à entretenir, les bêtes à nourrir, les enfants à éduquer et la maison à tenir. Elles ne chômaient pas : une vie de bête de somme pour un travail non reconnu et non rémunéré, évidemment. Alain Baptizet et sa société de production Travelling ont fait énormément de reportages notamment pour Ushuaïa ou pour des documentaires sur la spéléologie.

Il recherche les rares francs-comtois qui parlent et comprennent encore le patois pour un nouveau film sur la paysannerie (en cours de tournage).

Contact Alain Baptizet 06 08 14 35 89