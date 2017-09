Le centre Athénas est dans la tourmente : depuis l’euthanasie du faon trouvé sur la commune de Lombard (lire ici), la polémique ne retombe pas. Sur les réseaux sociaux, la publication de l’homme qui avait recueilli le faon a fait l’objet de plus de 15 000 partages et entraîné 11 700 réactions et commentaires. Les discussions sont également très vives sur les pages des médias qui ont repris l’info, avec des commentaires souvent très durs et très négatifs pour le centre Athénas, accusé d’avoir mis à mort, sans raison, cet animal.

« Il y avait d’autres solutions envisageables »

« Ce n’est pas moi qui ai ramassé la bête, ni qui lui ai donné les premiers biberons », explique d’ailleurs l’habitant de Lombard à l’origine de toute l’affaire. « Je connais bien la faune sauvage et je n’aurais pas fait ça. Simplement, les gens qui l’avaient trouvé étaient bien ennuyés, je les ai dépannés. Sur mon terrain, de 4 ha, cette chevrette aurait pu vivre heureuse, mon but n’était pas d’en faire un animal domestique. »

L’homme n’accepte pas le fait qu’Athénas ait pris la décision d’euthanasier l’animal dès son arrivée au centre. « Je suis allé rencontrer le directeur, nous avons discuté, je lui ai dit que j’allais demander une autorisation préfectorale pour la garder et passer un certificat de capacité en faune sauvage ; je l’ai invité à venir chez moi voir l’installation ; j’étais prêt à fournir le lait pour finir de l’élever. Il y avait d’autres solutions envisageables. Un parc de Haute-Savoie était aussi prêt à la récupérer. J’étais en confiance. Et je ne pense pas qu’elle était domestiquée : trois jours avant, elle s’était mise en alerte en entendant un claquement de portière automobile. Elle avait conservé son instinct sauvage… Je n’ai pas encore dit à mes filles que Bambi a été tuée… »

Les chasseurs veulent savoir ce qu’est devenu le cadavre

La question de l’euthanasie est aussi posée par la Fédération des chasseurs du Jura qui, dans un communiqué, demande « l’ouverture immédiate d’une enquête par les services compétents afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire : déterminer les circonstances exactes de cette euthanasie, établir ce qu’il est advenu du cadavre, vérifier si les procédures réglementaires ont bien été respectées. » Et les chasseurs de développer : « ce centre n’a pas vocation de pouvoir de police ou justice de la faune sauvage qui est régie par des textes précis que le monde de la chasse connaît et applique. Autant l’euthanasie d’un animal détenu ou sauvage, malade ou mourant, peut s’expliquer, autant celle d’un animal en bonne santé, même si sa détention est sujette à discussion, n’est pas admissible, sauf décision de l’autorité compétente et dans des cas bien précis […] La vocation d’un centre de sauvegarde de la faune sauvage, dont certains sont gérés par les chasseurs, est de venir en aide aux animaux sauvages dans le respect de la réglementation et non de prendre prétexte de situations particulières pour éventuellement contribuer à son fonctionnement. »

Des menaces de mort au centre Athénas

Au centre Athénas, les proportions prises par cette affaire inquiètent. « Au-delà des tombereaux d’insultes, mon épouse, mes collègues et moi-même avons reçu des menaces de mort très explicites que nous prenons très au sérieux », explique Gilles Moyne, qui dénonce aussi « une cabale montée et orchestrée contre le centre ».

Pour lui, « on se fait attaquer de toute part, mais ceux qui connaissent le centre savent comment on travaille. Nous sommes extrêmement légalistes et c’est sur ce légalisme qu’on nous attaque aujourd’hui. Pourtant les choses sont claires : environ 11 % des animaux qui arrivent au centre sont euthanasiés, on ne s’en est jamais caché. »

La chevrette de Lombard, trop imprégnée par l’homme selon Athénas, en ferait partie. « Et cela a été fait par un vétérinaire », affirme M. Moyne. «Concernant l’euthanasie, les texte sont très clairs. Elle est de la compétence du vétérinaire attaché au Centre et disposant du mandat sanitaire. Il n’appartient pas à la Fédération des Chasseurs de contester le bien fondé de ses décisions.»

Et de conclure : « avec certains messages, on touche le fond de la bêtise. Beaucoup émanent d’animalistes de l’autre bout de la France, mais heureusement, nous avons aussi de nombreux messages de sympathie de la part des 8 000 personnes qui nous suivent et de nos adhérents. »