Essais trimestriels des sirènes des barrages de Vouglans et Coiselet

C’est ce mercredi 6 septembre que vont avoir lieu des essais pour vérifier le bon fonctionnement des sirènes d’alertes installées en aval des barrages de Vouglans et de Coiselet. Les essais débuteront à 11 heures avec le réseau d’alertes du barrage de Vouglans avec les sirènes de Cernon, Lect, Dortan, Chancia, Condes, Coisia et Matafelon. Les essais pour le barrage de Coiselet auront lieu à 12h15 avec le sirènes de Matafelon et Thoirette.

Le signal émis sera le suivant: trois impulsions d’une durée de deux secondes séparées par des intervalles de trois secondes.