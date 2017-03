La question des déchets et notamment celle dépôts sauvages est de plus en plus préoccupante dans le Jura. Dégradation des écosystèmes et des paysages, atteinte à la biodiversité et pollutions des eaux par les lixiviats, les déchets abandonnés en pleine nature entraînent de nombreuses nuisances. Sur le territoire de Revigny, le cours d’eau de la Vallière est particulièrement impacté, avec des dépôts sauvages sur la zone de captage qui impactent la qualité de l’eau des nappes phréatiques.

Face à ce fléau, mercredi 1er mars, Clara, Calvin et Ruddy, trois étudiants de la licence professionnelle gestion et traitement des déchets de l’Université Bourgogne Franche-Comté à Lons-le-Saunier, se sont mobilisés avec Hubert Ferrut, agent communal de Revigny, et Pierre Chavon, adjoint au maire et président de l’association de la « Défense de la Vallière », pour nettoyer tout cela.

Les gendarmes ouvrent une enquête

Leurs efforts ont permis de débarrasser les déchets qui souillent la rivière, les forêts et les bords de routes. Bilan : 400 litres d’ordures ménagères, 100 litres d’emballages plastiques, 50 litres de verre, 200 litres de ferrailles, 10 kg de gravats et divers déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) tel que des ordinateurs, des micro-ondes, des plaques de cuisson, des téléviseurs, des modems internet et des câbles électriques. La gendarmerie est aussi intervenue pour tenter d’établir un constat afin de retrouver les responsables avant que les déchets récupérés et triés soient acheminés en déchetterie où ils seront valorisés par le SICTOM de Lons-le-Saunier. Ces incivilités, punies par la loi, sont passibles d’une amende de 1 500 € (Code de l’Environnement Art L.216-6).

Nettoyage associatif, tous les ans

Depuis février 2002, Pierre Chavon et l’association de défense de la Vallière, se battent pour résorber les dépôts sauvages en organisant une opération annuelle de nettoyage le dernier samedi de septembre avec des membres de l’association et des volontaires. L’objectif de l’opération est d’alerter la population sur l’ampleur de la pollution des écosystèmes par l’abandon de leurs déchets en dehors des systèmes de collecte. Une évaluation quantitative des déchets abandonnés est réalisée afin de les caractériser et de cartographier les zones sensibles contribuant ainsi à améliorer la gestion des déchets sur ce territoire. « N’oublions pas que la déchetterie est gratuite ! », concluent les étudiants.