Entreprises et particuliers veulent plus de débit internet !

Colère. Internet. Débit.

Les artisans, les exploitants, les commerçants, les particuliers des zones rurales commencent à s’énerver dans nos villages. Sylvie Guy, qui avec son époux sont les fondateurs de l’entreprise Alsyl, se veut porte-parole de nombreux habitants du plateau et déclare « Depuis des années on nous promet la simplification des démarches administratives, appels d’offres, TVA, impôts, etc… par le biais d’internet. Cela devient d’ailleurs une obligation pour certaines démarches.

Pour un grand nombre d’entre nous sur le plateau, c’est une galère.

Les connexions sont difficiles et longues, pour certains elles sont même quasi impossibles comme chez Monsieur Filippi. Ce service malgré les promesses faites n’est pas à la hauteur de nos attentes, et freine le développement de nos petites entreprises rurales. C’est pourquoi nous faisons circuler une pétition qui sera remise à la comcom et à la préfecture afin qu’elles appuient nos demandes auprès des distributeurs : Orange, Free, SFR.

Face à l’égalité de facturation, nous réclamons l’égalité de service. »