Chaque année c’est la même rengaine ; franchisés et indépendants se retrouvent face à face pour tirer un bilan des soldes, plutôt bon pour les uns, en baisse pour les autres. La faute a des ventes privées et des promotions effectuées tout au long de l’année, et à des rabais agressifs dès le début des soldes, qui semblent empêcher les indépendants de tirer leur épingle du jeu, à l’image de Nicole Sabot, propriétaire du magasin de prêt-à-porter Mod’Elle, rue du commerce. « Aujourd’hui les clients n’achètent plus qu’une étiquette, un prix, peu importe la qualité. Concrètement, nous les indépendants, nous subissons les prix toujours plus bas que font les grandes chaînes. Des prix et des rabais, jusqu’à moins 70 %, face auxquels nous ne pouvons pas lutter et qui nous font du tort. »

Évolution des modes de consommation

Un constat que partage également l’indépendante Charlotte Putin, responsable du magasin Pantashop. « Dans l’ensemble, les soldes ne fonctionnent plus vraiment à cause des ventes privées, où les clients retrouvent plus de choix, le monde en moins. Plus largement, les petites enseignes du centre-ville subissent également la puissance des grandes enseignes de périphérie. »

La commerçante constate également une évolution dans les modes de consommation, due à une baisse générale du pouvoir d’achat. « Les gens n’ont plus d’argent et ça se voit ; il n’y a plus d’achats coup de cœur, désormais les clients réfléchissent avant d’acheter. Ils se demandent s’ils ont vraiment besoin de tel ou tel vêtement », et de conclure, « malgré tout, nous avons toujours un intérêt à faire les soldes, qui nous permette ne serait-ce qu’à écouler nos stocks ».

Malgré tout, certains indépendants réussissent à tirer leur épingle du jeu, souvent grâce à une clientèle fidèle et une implantation locale de longue date, comme le magasin de chaussures Latino, situé sous les arcades. « Comme l’année dernière, les soldes sont vraiment une bonne période pour nous, à tel point que nous avons dû recommander certains modèles de chaussure et que nous avons dû ouvrir le magasin entre midi et deux face à l’afflux de la clientèle », explique Camille Pianet, vendeuse à la boutique. « Le magasin à sa clientèle depuis plusieurs années, et nous fonctionnons beaucoup par le bouche-à-oreille. Nous soignons aussi nos clients ; lorsqu’ils prennent deux ou trois paires de chaussures, nous leur faisons un prix. »

Des achats en plusieurs fois

Qu’ils soient franchisés ou indépendant, tous s’accordent à dire que les habitudes de consommation ont évolué. « Si nous nous en sortons encore bien, le bilan est malgré tout plutôt mitigé. Nous n’avons plus beaucoup de gros acheteurs ; désormais nous avons plus une clientèle de fidèles, qui va revenir plusieurs fois tout au long des soldes pour faire des petits achats », explique Muriel Bordenave, responsable du magasin Celio, situé rue Lecourbe, et de poursuivre, « ce qui fait notre différence, en tant que franchisé, c’est que nous sommes très agressifs dès le début des soldes, avec des rabais à moins 60 %, qui nous apportent directement du monde. Notre plus réside également sur nos plus grandes surfaces de vente et notre plus grande variété de produits. » Mais la commerçante le reconnaît, pour elle aussi, « les soldes ne fonctionnent plus aussi bien qu’avant à cause des promos qui courent durant tout le reste de l’année. Malgré tout, on s’y retrouve quand même, cela nous permet de lisser nos ventes. »

Une évolution dans les modes de consommation également constatée par Nadège Vauchez, vendeuse chez Bonobo, rue du commerce. « Trois semaines avant les soldes, nous faisons des ventes privées, auxquelles s’ajoutent les promos tout au long de l’année ; les clients ne font donc plus vraiment la différence. Même si pour nous les soldes se sont bien passés cette année, entre autres grâce à la chaleur qui nous a permis de vendre beaucoup de shorts et de robes, nous avons constaté que les clients achetaient moins, avec un panier moyen de 40 €. Mais en contrepartie, ils reviennent plus régulièrement durant le mois, pour faire des achats ponctuels. »