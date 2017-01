Premiers secours. Enfants.

Le 18 janvier, 11 enfants du groupe périscolaire d’Arbois étaient accueillis au centre de secours par le sergent-chef Frédéric Marendaz assisté de l’infirmière Julie Schmoker et du sapeur Sarah Bouveret. Dans un premier temps, les enfants ont pu découvrir le matériel d’incendie et de secours avec visite des camions, démonstration des tenues et du matériel (tuyaux, lance, matelas immobilisateurs….). La prudence et la prévention étaient également abordées notamment sur le risque des fumées et des gaz tel le monoxyde de carbone.

Dans un deuxième temps, les enfants après avoir regardé un petit film de sensibilisation au secourisme ont mis en pratique une PLS (position latérale de secours), et assisté à une simulation de réanimation cardio-pulmonaire et mise en place du défribillateur. Ils ont pu ensuite s’essayer à reproduire avec leurs capacités d’enfants les différents gestes en situation. Bien que très jeunes, 4 à 8 ans, ils connaissent déjà les numéros d’urgence et se sont montrés très assidus et volontaires lors de cette séance. « Ces enfants représentent l’avenir et doivent être formés le plus tôt possible afin que ces gestes qui sauvent deviennent un réflexe. » a conclu le sergent-chef Marendaz.