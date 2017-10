« À la recherche des cités englouties du Néolithique : l’enquête archéologique », telle sera la thématique de l’année pour la classe de 6e, option Patrimoine, du collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier. Avec l’aide de leur professeur de français, Marie Duchas, et de Sylvie Jurietti, responsable des collections d’Archéologie au Centre de Conservation et d’Étude René-Rémond, les 24 enfants de cette classe travaillerons, durant toute l’année scolaire sur leur patrimoine archéologique local, afin de transmettre leur découverte lors de la 14e édition de la Nuit des Musées, au musée des Beaux-Arts, le 19 mai 2018.

Un projet engagé dans le cadre de l’opération nationale « La classe, l’œuvre », lancé il y a quatre ans, et que cette unique classe de la ville suit depuis le début. « L’année dernière, les élève avaient travaillé sur l’exposition Bric-à-brac pour les dieux ? sur laquelle ils ont réalisé un quiz sur tablette numérique à destination des enfants, et qui avait été présenté lors de la Nuit des Musées », explique Sylvie Jurietti, et d’ajouter, « en parallèle de cela, ils ont pris en main une œuvre dont ils sont devenus les médiateurs lors de cette soirée. »

Les villages palafittes des lacs de Chalain et Clairvaux

Durant toute l’année, cette vingtaine d’élève aura donc un programme chargé, mais passionnant, autour des villages palafittes des lacs de Chalain et Clairvaux, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, et d’objets archéologiques retrouvés en milieu humide, telle que des haches, pelotes de fil et vaisselles en bois. « Le néolithique est très abordable pour les enfants car il existe de nombreux objets du quotidien qui parlent aux enfants. »

Visites d’expositions, de sites palafittes, intervention de professionnels et ateliers pratiques rythmeront donc l’année pour ces jeunes d’une dizaine d’années, couplés aux cours transverses en classes ; modelage d’une poterie en arts plastiques, étude du Néolithique en histoire, géométrie des maisons sur pilotis en mathématique, faune et flore du néolithique en SVT.

Autant de notions et de connaissances acquises qui seront donc restituées en mai prochain, grâce à l’aide de l’Atelier Canopé 39, qui permettra aux élèves de réaliser une présentation numérique en réalité augmentée. « Nous faisons un travail concret qui est très important pour les enfants ; nous leur permettons d’apprendre sans avoir forcément la tête uniquement dans les bouquins », insiste leur professeur de français, Marie Duchas.