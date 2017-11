Porter un enfant lorsque l’on est en surpoids peut présenter de nombreux risques pour la mère ; diabète, complication obstétrique, comme pour l’enfant ; risque de surpoids, fragilité. Pour les limiter, le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier a décidé de mettre en place un programme gratuit et ouvert à toutes celles qui souhaitent se faire aider durant leur grossesse. « Nous accueillerons assez largement toutes les femmes, même avec un léger surpoids, dès que l’IMC dépasse 25 (Poids / Taille2). À Lons, 48 % des patientes qui accouche sont en surpoids, alors qu’elles ne sont que 30 % en moyenne sur le reste de la France », explique le docteur Marie Bazin, nutritionniste à l’initiative de ce programme.

Ne pas stigmatiser les femmes en surpoids

Proposé par le gynécologue dès le troisième mois, ou de manière volontaire, ce programme sera mis en place dès le 25 janvier 2018 et résidera en trois ateliers prénataux et un quatrième après l’accouchement. « Notre but n’est pas de stigmatiser ces femmes, mais plus de dédramatiser ; nous sommes là pour apporter des connaissances générales qui auront également leur intérêt après la naissance. » Des ateliers qui permettront également de casser de nombreux clichés autour de la grossesse. « Il est faux de penser que la femme enceinte doit manger pour deux, sur le plan qualitatif du moins. Ce n’est pas parce qu’elle est enceinte qu’elle peut faire n’importe quoi ; sans passer outre le plaisir, il faut se pencher sur l’aspect qualitatif de la nutrition. »

Accompagnées lors des ateliers de groupe par un médecin, une diététicienne, une professeur d’activité physique adaptée, une sage-femme et une psychologue, une dizaine de femmes pourront s’inscrire pour chaque session qui se déroulera tous les jeudis de 18 à 20 h.

• Renseignements : 03 84 35 61 12.