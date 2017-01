Toute l’équipe des bénévoles de Haut-Jura ski est prête pour accueillir les 500 skieurs attendus sur le site des Moussières à l’occasion de la 19e édition de la course des Belles Combes qui se court en style classique.

Dimanche 22 janvier départs et arrivées seront jugés autour de la salle des Dolines aux Moussières pour les deux courses au choix. Sur les 42 km le parcours sera le même que l’année dernière en direction de La Pesse, avec retour vers les Closettes, puis montée à Bellecombe jusqu’à la Simard. Le 21 km comprendra quelques petits ajustements tout comme la randonnée de 10 km en style libre, dont le tracé a été adouci par rapport à l’édition 2016.

Cette année encore, un point chaud sera matérialisé à un peu plus d’un kilomètre de la ligne de départ. Ainsi le premier homme et la première dame inscrits sur les 42 km qui franchiront en tête ce point chaud et qui termineront la course recevront une récompense supplémentaire.

Inscriptions en ligne !

Le départ sera donné à 10 h et la remise des prix aura lieu à 14 h. Entre-temps il sera possible de se restaurer autour de la polenta au Bleu de Gex qui est d’ailleurs comprise dans l’inscription pour les coureurs. Les organisateurs insistent bien sur l’importance de s’inscrire que le site internet. La date limite étant fixée à vendredi soir. Après il sera possible de s’inscrire sur place le samedi et le dimanche mais avec une majoration de 10 €.

Rappelons que la précédente édition avait été remportée sur le 42 km par Jérémie Millereau (Gap-Bayard) en 1h54’03 devant Bastien Buttin (Les Gets) 1h56’37 et Baptiste Lorier (CO Sept Laux) 1h57’08. Chez les dames Chloé Blanc (Haut-Jura Ski) s’était imposée en 2h28’01 devant la Vosgienne Karolina Bicova (2h29’14) et Marion Blondeau (SC Mont-Noir) en 2h30’27.

Sur le 21 km, Yvan Rey (SC Les Fourgs) avait gagné en 1h06’24 devant Jean Grasset (Le Poizat) 1h06’39 et Pierrick Sigaud (US Cormaranche) 1h06’42. Chez les filles le podium était composé d’Anne-Laure Cuny (La Bressaude) 1h24’24, Maëliss Blondeau (SC Mont Noir) 1h25’46 et Margot Lyaudet (US Cormaranche) 1h26’07.

En pratique :

Inscriptions : 20 € pour le 21 km et 27 € pour le 42 km avec majoration de 10 € pour les inscriptions le samedi et le dimanche. Pour la rando de 10 km : 17 € sans majoration.

Inscriptions souhaitées par internet avant vendredi soir sur : https://sites.google.com/site/lesbellescombes