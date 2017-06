Haute-Seille : Emportés par la Seille

Haute-Seille, fête citoyenne, emportés

De Nevy sur Seille à Arlay en passant par Voiteur, Domblans et Bréry, ce sera la grande fête de toute la Haute-Seille ce samedi 17 juin. Tout au long de l’année, organisée par le moulin de Brainans et le Colombier des arts, les interventions artistiques se sont succédées pour aboutir à une grande mise en commun intitulée « Emportés par la Seille ». Avec le collectif Kogumi, des écoliers et des adultes ont appris à réaliser des créations sonores grâce aux formes modernes de l’électronique. Avec les danseurs de la Compagnie Petitgrain, d’autres écoliers et d’autres adultes ont expérimenté une danse libre et collective sur les créations sonores réalisées. Enfin, l’artiste musicienne Adélaïde Raimondi est intervenue dans les écoles pour compléter ce travail de créativité et la culture sonore. Tout ce travail sera présenté à Arlay à 15h30. À côté de cette restitution artistique, le programme est vaste et chacun pourra y trouver son compte. Cela commence par des balades le long de la Seille de difficultés variables avec plusieurs départs différés qui feront relier Nevy sur Seille à Arlay sur la journée. Plusieurs animations ponctuelles sont proposées toute la journée : à Nevy sur Seille à 9h30, découverte en spéléo de la Borne aux Cassots ; à Voiteur à 9h30 et 11h, un baptême en eaux vives, à 11h, un concours de ricochets, à 11h et 16h, la visite du Moulin Marguet ; à Domblans, de 10h à 12h, une intervention du CPIE sur les rivières, à 10h et 15h, visite de la station d’épuration et à Arlay, à 14h, 15h30 et 17h, baptêmes en eaux vives. De plus, à Arlay, sous chapiteau, au stade, se tiendront, dans l’après midi, plusieurs animations pour tous publics comme des ateliers de bouchons pour les enfants, à 17h30, le spectacle gratuit » Plouf et replouf » de la Compagnie Super Super Duo et, à 21h, un concert de jazz avec le Gregory Sallet Quintet. En parallèle, la Seille deviendra terrain d’aventure avec des descentes en radeaux fabriqués cet hiver par des citoyens selon un cahier des charges précis. Alors vogue la galère et vive la Seille et ses villages pittoresques !

De notre correspondante Laure Grouillon