Elus et citoyens brûlent leur cartes d’électeur devant la Préfecture

Le symbole est fort et montre sans ambages la défiance de toute une population envers l’État, si ce n’est la République. Des centaines de cartes d’électeurs ont été brûlées par des Citoyens et leurs élus, ce samedi 2 décembre, devant les grilles mêmes de la Préfecture du Jura.

- « Puisque voter ne sert à rien, autant brûler nos cartes électorales ».

- « A voté ! », scandaient les manifestants pour chaque carte jetée dans le brasier.

« L’acte n’est pas courant », reconnaît Christophe Masson, le maire de Croiserette, un village 55 habitants près de Saint-Claude, « mais l’ARS veut mettre la santé des hauts Jurassiens en danger, quitte à faire mourir les malades sur les routes. Si on gère la santé comme cela, on n’a plus rien à faire en France ».

Très remontés aussi, les maires de Saint-Claude, Jean-Louis Millet et des Rousses, Bernard Mamet, étaient en tête du cortège avec l’espoir que le message sera passé par le Préfet du jura aux responsables de l’ARS : « On ne peut pas continuer comme cela, c’est une régression, on revient au Moyen Age. Ce qui va se passer est une catastrophe sur le plan sanitaire », expliquait ainsi Jean-Louis Millet.

Voyez notre reportage vidéo au coeur de la manifestation de Lons :

Au final, ils étaient plus de mille ce samedi après-midi à défiler dans les rues de Lons-le-Saunier. Mais la mobilisation a commencé dès 9 h ce matin à Saint-Claude, malgré une température de -8°. Plusieurs clubs sportifs étaient représentés (marche, football, course à pied, ski-club…) : « C’est essentiel pour nous d’avoir sur place un hôpital. On n’est pas à l’abri d’une mauvaise chute, d’une fracture, d’une luxation… surtout avec la saison ski qui débute !».

De jeunes couples étaient également présents, parce que pour eux, il est « inconcevable de ne plus avoir de maternité à Saint-Claude. Avec la neige qui est tombée ces derniers jours, les conditions de circulation ont été très mauvaises, puisque la route a été coupée en milieu de semaine en direction de Lavans-les-Saint-Claude. Comment voulez-vous allez accoucher à Lons-le-Saunier dans ces conditions ? ».

Le cortège a quitté le centre hospitalier en direction du faubourg Marcel, puis de la route de Lyon avec l’objectif de rallier Lavans-les-Saint-Claude, puis Lons-le-Saunier en bus.

Voici une vidéo de cette marche au départ de l’hôpital :

Dans le cortège, un manifestant notait que ce n’est pas tous les jours que des chefs d’entreprises défilent au côté des syndicats, et qu’une manifestation réunit des électeurs de droite comme des électeurs de gauche « unis contre une décision technocratique qui, au final, coûtera plus cher à l’ensemble de la collectivité ».

Cliquez sur l'image pour l'agrandir