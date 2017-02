Élection présidentielle : les maires des très petites communes ont aussi leur mot à dire

Elles sont un peu plus de 110 sur les 500 que compte le département du Jura. Les communes de moins de 100 habitants ne représentent donc pas moins d’un cinquième du département, soit autant de parrainages à glaner auprès de leurs maires pour les candidats à l’élection présidentielle. Dans la course aux 500 “signatures”, ou plus exactement aux présentations des candidats à l’élection présidentielle, qui se terminera le vendredi 17 mars prochain à 18 heures, les maires des très petites communes ont aussi leur mot à dire.

Car peu importe la taille, leur signature compte autant que celle des maires des plus grandes métropoles. Conscients de ne pas être décisif dans la présentation à l’élection présidentielle des plus gros candidats, certain d’entre eux compte réserver leur signature pour en aider de plus petit.



Une philosophie que défend Bernard de Mérona, maire de la commune éponyme ; plus petite du département avec ses 11 habitants. « Pour le moment, je n’ai pas encore apporté mon parrainage, même si je me suis fait approcher par de nombreux candidats ; pas en personne, bien sûr, mais par mail, courrier ou appel. Même les plus gros candidats nous contactent, c’est normal, chaque parrainage à son importance. Mais ils n’ont pas besoin de nous pour obtenir leurs 500 signatures, donc je préfère réserver la mienne à un (ou une) petit(e) candidat(e) qui a moins de chance de les obtenir. »

Un exercice démocratique



Une pensée partagée par Thierry David, maire de Longcochon, une commune de 55 habitants à l’est du département. « Nous recevons beaucoup de courrier de tout bord, de Le Pen à Mélenchon. Mais je préfère me tourner vers des petits candidats qui ont réellement besoin de nos parrainages pour se présenter à l’élection présidentielle. Mais attention, parrainer ne veut pas dire partager les idées à 100 % ; c’est plus un exercice démocratique. Quoi qu’il en soit, je me tournerai plus vers un candidat qui défend la ruralité. Le problème est que, pour la plupart dans les petites communes, nous sommes des maires sans étiquette, et donner sa signature à un candidat nous classe dans un parti le plus souvent ; c’est ce que je regrette le plus. »

Deux poids, une mesure



Bien qu’également maire d’une petite commune, Gérard Charrière, édile de Fétigny et de ses 89 habitants, expose un point de vue diamétralement opposé. « Pour moi, le fait que le parrainage d’un maire d’une commune de moins de 100 habitants est autant de poids que celui d’une commune de 100 000 n’a aucun sens. Lors de l’élection, ma centaine d’administrés ne pèsera que peu dans la balance. C’est pourquoi je ne donnerai mon parrainage à aucun candidat. Personnellement, une pétition populaire de 100 000 ou 300 000 personnes pour investir un candidat serait plus pertinente et représentative », explique-t-il, et d’ajouter :

« J’ai été élu sans étiquette, et je ne veux pas d’un système qui fiche les maires, ou qui donnerait à mes concitoyens l’impression que je donne une consigne de vote. »



À Beffia, commune de 73 habitants au sud de Lons-le-Saunier, le maire Alain Clerc est lui, plus radical. « Quand je vois le bazar que c’est en politique, je peux vous dire que personne n’aura mon parrainage. Je ne vote plus moi-même, c’est pour vous dire. À force de côtoyer des hommes politiques, je sais comment ils sont et je n’en veux pas. Ils font appel à nous, nous envoient des courriers, nous passent des coups de fil, parce qu’ils en ont besoin pour se présenter, et après plus rien, on nous oublie ! Aucun d’entre eux ne connaît nos problèmes réellement. »