Election. Le Jura sera représenté par deux sénatrices

Ce dimanche 24 septembre, les 1001 « grands électeurs » du Jura étaient convoqués aux urnes pour élire les remplaçants au Sénat de Gilbert Barbier et Gérard Bailly, les deux sortants « LR » de la Chambre haute qui ne se représentaient pas. Le vote se déroulait exclusivement dans la salle omnisports de Lons-le-Saunier, placée sous protection policière.

Ils étaient 10 candidats en lice, dont quatre se revendiquant de l’étiquette Les Républicains : Marie-Christine Chauvin et Dominique Chalumeau, adoubés par les sortants, mais aussi de la même famille Jean-Pascal Fichère et Claude Faivre ; étaient également en course Sylvie Vermeillet pour l’UDI, Jean-Claude Wambst et Brigitte Monnet pour l’Union de la gauche PS-PCF-EELV, Stéphane Montrelay pour le FN et Philippe Antoine et François Godin (La République en Marche).

L’UDI en tête du premier tour

Face à un camp « Les Républicain » divisé, à l’issue du premier tour, c’est l’UDI Sylvie Vermeillet qui est sortie largement en tête, avec 475 voix (sur 1743), devant Marie-Christine Chauvin (239 voix), Jean-Pascal Fischère (206 voix) et Dominique Chalumeau (200 voix). Arrivaient ensuite Jean-Claude Wambst (164 voix), Philippe Antoine (151 voix), Brigitte Monnet (147 voix), François Godin (111 voix), Claude Faivre (28 voix) et Stéphane Montrelay (22 voix).

Le second tour a débuté à 15h30 avec six candidats ayant maintenu leur candidature : Sylvie Vermeillet (UDI), Marie-Christine Chauvin (LR), Jean-Claude Wambst (PS-PCF-EELV), Brigitte Monnet (PS-PCF-EELV), Philippe Antoine (LREM) et Stéphane Montrleay (FN) ; Jean-Pascal Fichère (LR), Dominique Chalumeaux (LR) et Claude Faivre (LR) ayant décidé de se désister pour permettre le rassemblement des voix de droite autour de la candidature de Marie-Christine Chauvin, tandis que François Godin (LREM) en faisait autant, pour favoriser celle de Philippe Antoine.

Au final, ce sont les deux candidates arrivées en tête du premier tour, Sylvie Vermeillet (636 voix) et Marie-Christine Chauvin (514 voix) qui ont été élues, devant Philippe Antoine (193 voix), Jean-Claude Wambst (191 voix), Brigitte Monnet (129 voix) et Stéphane Montrelay (24 voix).

174 sénateurs à élire

Rappelons que les « grands électeurs » (élus des communes, communautés de communes et des conseils régional et départemental) étaient appelés, au niveau national, à renouveler la moitié des 348 sénateurs, dont les deux du Jura. Un scrutin qui s’annonçait difficile pour Emmanuel Macron et La République en marche et devait logiquement renforcer la majorité de droite de la Chambre haute.