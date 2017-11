Semaine de la création et de la reprise d'entreprises

Du 20 au 24 novembre, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat organisent la Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise.

Durant une semaine, les porteurs de projet auront accès gratuitement à un concentré d’outils. Cette Semaine régionale de création-reprise d’entreprise se veut 100 % pratique. Elle permet aux visiteurs d’appréhender tous les aspects de la création-reprise et de trouver facilement les réponses à leurs questions, depuis la simple information jusqu’à la recherche de financement, en passant par tous les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de leur projet. Ils pourront trouver sur chaque site des ateliers et des conférences et des rencontres avec des experts sous forme de RDV individuels de 30 minutes et un espace partenaires et animations permettant de rencontrer les interlocuteurs locaux utiles à chaque projet.

Afin d’optimiser leur temps et leur déplacement, les participants doivent auparavant s’inscrire sur le site internet de l’événement www.creation-entreprise-bfc.fr. Ils peuvent ainsi planifier en amont leurs rendez-vous, en fonction de leurs disponibilités et de leurs besoins.

Les rendez-vous du Jura

> Lundi 20 novembre, à la Chambre de métiers, 1 rue du Tomachon à Saint-Claude. 9h ? 10h30 : « Trouver une idée ! ». Des conseils pour trouver une idée qui vous correspond et qui correspond aux besoins de vos futurs clients. 10H30 ? 12 h : « Les spécificités de la micro-entreprise ». Comprendre le fonctionnement, les avantages et les inconvénients de cette forme d’entreprise. 14 ? 17 h : « Reprise-transmission d’entreprise : enjeux, outils et bonnes pratiques, quelles sont les étapes pour reprendre ou transmettre une entreprise ? »

> Mardi 21 novembre, à la Chambre de métiers, 2 rue Louis-de-la-Verne à Dole. 9h ? 12h : « De l’idée à la création, les clés pour réussir ! » A la Chambre de commerce du Jura, 1 rue Louis-de-la-Verne à Dole. 14 h ? 15 h 30 : « Présenter mon projet avec succès au banquier et solliciter les aides à la création-reprise ». 16h ? 18 h : « Communiquer sur les réseaux sociaux pour lancer mon entreprise »

> Mercredi 22 novembre à la Chambre de commerce du Jura, 33, place de la Comédie à Lons-le-Saunier. 9 h ? 10 h 30 : « Présenter mon projet avec succès au banquier et solliciter les aides à la création-reprise ». 10 h 30 ? 12 h : « Les 10 points clés en matière d’assurance pour un créateur-repreneur d’entreprise ». A la Chambre de métiers, 17, rue Jules-Bury à Lons-le-Saunier. 14 h ? 15 h 30 : « Les clés d’un bon prévisionnel de création d’entreprise ». 15 h 30 ? 17 h : « Entreprise individuelle, SARL, SAS ? Sur quels critères choisir ? »

> Jeudi 23 novembre à la Chambre de commerce du Jura 33, place de la Comédie à Lons-le-Saunier. 8 h 30 ? 12 h : « 15 minutes pour convaincre », confrontez votre projet au regard de professionnels, identifiez les points forts et les axes d’amélioration, sécurisez votre processus de création d’entreprise. A la Chambre de métiers 17, rue Jules-Bury à Lons-le-Saunier. 14h ? 17h : « Reprise-transmission d’entreprise : enjeux, outils et bonnes pratiques ». 18h30 ? 20 h 30 : soirée d’accueil des nouveaux entrepreneurs, venez découvrir les services des chambres consulaires et développer votre réseau d’affaires.