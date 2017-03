La troupe de théâtre de La fraternelle accueille la Compagnie des Elles et des Ils, avec laquelle elle entretient des liens de longue date, basés sur des échanges entre compagnies amateurs. Les comédiens invités jouent George Dandin, pièce de Molière mise en scène par Florence Goussard. L’histoire ? George Dandin, paysan riche et parvenu, s’est acheté un titre de noblesse par contrat de mariage, le seul moyen pour lui d’une promotion sociale. Angélique, mariée de force à cet homme plus âgé et en dessous de sa condition, a été sacrifiée pour renflouer les comptes de ses parents, petits aristocrates provinciaux. Elle n’a toutefois pas fait le deuil de ses désirs auprès d’un prétendant, Clitandre, de même âge et de même condition sociale. Dandin soupçonne sa femme de tromperie et tente en vain d’en convaincre ses beaux-parents…

George Dandin traite de sujets graves sous le couvert du rire : contraintes sociales vexatoires, jalousie, désir de liberté, mariage forcé. Ici comme dans les thématiques des farces, la ruse triomphe de la bêtise comme de l’intelligence.

Georges Dandin, samedi 11 mars à 20 h 30, à la Maison du peuple. Tout public à partir de 12 ans. Tarifs : 10 €, 8 € et 5 €.