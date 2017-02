À 10 055 kilomètres de Lons-le-Saunier : Okinawa. C’est sur cette île paradisiaque japonaise, située au sud-ouest de l’île principale, que Roxane Bourgeois, une Lédonienne de 22 ans, pose ses valises de juin à août 2013.



Trois mois de stage dans un hôtel, dans le cadre de ses études en management du tourisme, durant lesquels la jeune femme voit sa passion pour le pays du soleil levant confirmé. « Depuis toute petite je suis bercée par la culture japonaise, à travers les jeux vidéos ou les mangas. C’est un pays qui m’a toujours intéressé, par sa culture, son histoire, son mode de vie très éloigné du nôtre. Mais le déclic s’est réellement fait lorsque j’y suis allé », explique-t-elle.

Loin du cliché populaire, Roxane n’a rien de la fanatique, cheveux bleux électriques, qui de vit sa passion qu’a travers la télévision. « J’aime particulièrement leur gastronomie ; plus précisément leurs soupes, qui sont très variées. À vrai dire au Japon, on ne consomme pas énormément de sushis, qui sont plutôt des plats de fête. J’aime aussi leur histoire, avec les samouraïs, et l’art en général ; je pourrais rester des heures à admirer des estampes. » Mais la jeune femme n’en reste pas moins une vraie Jurassienne, authentique.

Des articles repris à travers le monde

Un mix de culture qu’elle a voulu partager lors de son voyage à travers un blog au nom tout trouvé : Jurapon. À travers de nombreux articles, Roxane Bourgois y raconte son aventure, mais partage également ses connaissances destination des deux pays : « Vrai ou faux : 5 clichés sur le Japon décortiqués », « 5 astuces pour éviter les situations embarrassantes au japon », « Ce que les Japonais aiment en France… ou pas », ou encore « Savez-vous manger français ? ». Un blog qui, depuis sa création en 2013, cumule 40 000 vues. Un de ses articles a d’ailleurs été repris sur le site de Rue89 et un autre repris et traduit sur un site internet japonais. Si depuis quelque temps, la jeune femme n’alimente que peu son blog, tout en gardant une certaine activité sur sa page Facebook éponyme, elle compte bientôt lui donner un second souffle, grâce à un nouveau départ au Japon.

Direction cette fois Nagoya, à quelque 300 km à l’ouest de Tokyo, où Roxane partira du 22 mars prochain à fin juillet, pour un semestre d’étude organisé par son école de commerce, à Dijon.



« Mon but et d’y trouver également mon stage de fin d’études, pour passer quasiment une année sur place. À terme, j’espère même m’y installer, pour travailler dans le tourisme et promouvoir l’image de la France, et plus particulièrement du Jura, auquel les Japonais sont très réceptifs. La nature, les forets, les lacs, mais aussi le fromage et le vin sont autant de spécialités locales qu’ils recherchent pour les vacances. »

Rendez-vous donc sur le blog www.jurapon.wordpress.com dès le début du printemps pour suivre les nouvelles aventures de cette « Juraponaise ».

