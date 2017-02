Changement de costume et de décors pour la vingtaine d’élèves de seconde du bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique du lycée agricole Mancy à Lons-le-Saunier. Fini la bombe, les bottes et la carrière, place aux kimonos et au tatami. Ça roule, ça tombe, ça chute, souvent de manière gauche, tant la discipline est éloignée de leur quotidien. « Quand on a appris que l’on allait avoir des cours de judo, ça nous a surpris. On ne s’attendait pas vraiment à ça, et d’ailleurs on ne voit pas tout à fait l’intérêt », explique Manon, judoka en herbe de 15 ans.

Apprendre à accepter la chute

L’intérêt ? La Mutualité sociale agricole le défini clairement : « dans le monde hippique, les accidents du travail sont surtout dus aux chutes de cheval. Au niveau national, il a donc été décidé de mettre en place ces modules de judo pour cinq ans, dès la rentrée 2016, afin d’apprendre aux futurs professionnels à ne pas se blesser en tombant », explique Aurore Petitjean, conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA du Jura.

Ainsi, durant leurs trois années d’études, les lycéens auront des cours de judo, plus poussé d’une année sur l’autre. L’objectif n’étant bien sûr pas d’en faire de parfait sportif, mais plus de « leur faire appréhender la chute. Il faut qu’il maîtrise leur sentiment, qu’il accepte la chute pour ne pas se faire mal », explique l’homme qui leur apprend à tomber, Philippe Vialet. Comme dit le film, l’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.