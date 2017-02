Climat. Sécheresse. Eau potable.

Alors que la source de l’Ain demeure sèche comme l’amadou, comment l’eau peut-elle encore couler au robinet ? Pour cela, il faut se rendre, un peu en aval de cette source, aux abords de Sirod. Visite guidée de la source de la Papeterie en compagnie de Gilbert Tissot, président du Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) Centre Est Jura.

« Je ne me souviens pas d’avoir vu une telle sécheresse à cette période de l’année depuis au moins 30 ans »

Pour celui qui préside le SIE depuis 2001, notre situation en cette fin hiver 2017 ressemble à s’y méprendre à la fin d’un été très sec. Et pourtant ! La source de la Papeterie coule, imperturbable, et alimente 400 km de conduites desservant 59 villes ou villages. Un miracle de la nature constaté par Gilbert Tissot, « la source produit jusqu’à 60,000 m3 par jour, mais nous n’en prélevons que 5 000 à 6 000 m3, soit environ 10 % ». Pas question pour autant de gaspiller la précieuse ressource : « je ne suis guère favorable à l’extension de notre production » remarque Gilbert Tissot, à propos d’un éventuel approvisionnement en eau du Center Parcs de Poligny.

Deux traitements

Autre principe guidant le syndicat et la société Véolia, concessionnaire de la distribution d’eau potable : la sécurité sanitaire pour les usagers. Thierry Ballanche, directeur d’agence à Véolia explique : « L’eau qui provient de la résurgence située à côté de l’usine de traitement y subit dès son entrée une décantation ». Dans de grandes « piscines » tapissées par une couche sableuse d’un mètre, l’eau brute se débarrasse de ses impuretés. Elle bénéficie ensuite d’un traitement détruisant bactéries et virus : « l’ozonisation, c’est-à-dire l’injection de fines bulles d’azote dans l’eau ». Ce gaz étant impossible à stocker, il a fallu construire un ozoneur cassant les molécules d’air grâce à un arc électrique d’environ 15 000 volts. Pour finir, du chlore gazeux est injecté dans l’eau pour lui permettre de rester pure au cours de son long cheminement qui l’amènera jusqu’à Saizenay, Frontenay ou Mignovillard par exemple. Même si le prix de l’eau du robinet reste 100 fois moins élevé que l’eau en bouteille, son coût risque d’augmenter selon Thierry Ballanche : « nous vivons sur les acquis des années 60, où l’État a financé toutes ces conduites ». D’ici quelques dizaines d’années, leur remplacement risque de faire grimper la note. En attendant, que les Jurassiens se rassurent : l’eau restera abondante, salubre et peu chère.

Plus d’informations sur la météorologie et la faune aquatique dans notre édition du 9 février.

Stéphane Hovaere.