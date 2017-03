Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et acrobates, « jouent de tout et s’amusent d’un rien. Ils se remémorent leurs souvenirs et invitent à une traversée du temps où équilibres, rires et portées acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques ou poétiques. À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se chamaillent et se défient… »

La musique est au cœur de cette aventure collective. « Tout est prétexte à faire chanter l’accordéon, la guitare, le cajon, le saxophone et les instruments magiques de l’Ouest africain ; parfois même, il ne suffit que de son corps et de ses mains. »

Vendredi 10 mars à 20 h 30, à l’espace des Forges de Fraisans. Tarif normal : 15 € ; réduit : 12 € ; carte jeune 10 € ; 3-12 ans : 5 €. Contact : 06 47 04 01 57.