Il n’y aura pas de champion du monde cette année au départ de la Louis-Pasteur à Dole. Vainqueur l’an dernier, le pistard Mogan Kneisky, triple champion du monde de l’Américaine, est à l’arrêt en raison d’une chute début juillet sur la Polynormande. La cyclosportive organisée par le Vélo Club Dolois sera malgré tout l’occasion pour les participants de se mesurer à des coureurs de très bon niveau. Chaque année, on y croise d’anciens professionnels. Il y a quatre ans, Frédéric Vichot, qui compte deux victoires sur le Tour de France, avait devancé Daniel Fricker pour la 10e place sur le grand parcours. Un grand parcours sur lequel les amateurs régionaux hésitent souvent à s’aventurer, préférant aller « chercher un temps » sur le 110 km. « C’est dommage. Celui qui décide de faire une cyclosportive, autant qu’il essaie de faire un peu plus que ce qu’il fait d’habitude à l’entraînement », suggère le président Jean-Paul Quarré.

« Il faut du dénivelé »

« Pour quelqu’un qui à l’habitude de faire des courses de 30 ou 40, les derniers kilomètres peuvent paraître longs », reconnaît Damien Vuillier, vainqueur de nombreuses épreuves sous le maillot du VC Dole, et notamment de la Louis-Pasteur 2014. Mais en gérant son effort, les 144 km et 1 700 m de dénivelé de la Louis-Pasteur sont largement à la portée de tout bon rouleur.

A 38 ans, Damien Vuillier a décidé de délaisser le calendrier des courses cyclistes amateurs pour privilégier des épreuves qui allient compétition et randonnée sur des parcours souvent superbes.Engagé avec la formation Ekoï aux 24 heures du Mans vélo, il confie qu’il regrette de ne pas pouvoir venir dimanche sur ’’La Pasteur’’. « Ce que les gens recherchent, c’est l’ascension de beaux cols, sur 10 ou 15 km, qu’on ne grimpe jamais quand on court sur un circuit. Sur une cyclosportive, il faut du dénivelé ». Le changement de parcours pour passer à Salins avec à la clé une bosse supplémentaire peut donc être un atout pour faire venir plus de participants… « Sur les cyclosportives, il y a moins d’à-coups, mais ça va quand même vite dans les montée… », poursuit Damien Vuillier, pour qui les coureurs ont aussi des choses à apprendre de la cohabitation avec les randonneurs : « Celui qui jette un papier se fait rappeler à l’ordre par les anciens ! On se tire la bourre, mais si besoin, on se passe de l’eau… ».

A l’approche du jour J, Thierry Delacroix et son équipe croisent les doigts pour que le beau temps dure au moins jusqu’à dimanche, incitant les cyclistes qui hésitent à s’inscrire. L’an dernier, l’épreuve avait réuni 801 participants, dont 185 sur le grand parcours.

Dimanche 27 août, 23e édition de la Louis Pasteur. Parcours de 144, 110, 75 et 45 km. Tarif unique : 29 € /15 € pour la rando 45 km et moins de 16 ans (37 € sur place pour les grand et moyen parcours). Plus d’infos : vcdole@hotmail.fr – 06 61 40 50 11. http://www.veloclubdolois.fr/