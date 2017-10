Selon les pompiers et les équipes de la police scientifique, les premières constatations faites ce jeudi 19 octobre à l’école maternelle des Sorbiers ne permettaient pas de parler d’incendie accidentel ou d’origine criminel.

Le sinistre a été découvert vers 7h30 par l’agent chargé d’ouvrir les portes aux animateurs et enfants inscrits à l’accueil périscolaire. Les dégâts laissent penser que le feu, qui a détruit tout l’intérieur de la salle de repos, s’était déclenché au cours de la soirée ou de la nuit. La bonne étanchéité coupe-feu de la pièce a évité un embrasement de l’ensemble du bâtiment. Les normes relatives au mobilier, notamment des matelas non-inflammables, ont également contribué à limiter les dégâts.Mais les fumées se sont propagées aux salles de classe voisines, dont les tables et les murs était couverts de suie et dont les vitres se sont brisées sous l’effet de la chaleur.

Cet incendie intervient à deux jours des vacances scolaires. Les services de l’Inspection académique ont pris la décision de fermer l’école. Tous les enfants ont pu être récupérés par leurs familles. L’Education nationale, la Ville et le Grand Dole mettront à profit les quinze jours qui arrivent pour trouver une solution de relogement, en attendant la remise en état du bâtiment qui nécessitera plusieurs mois de travaux.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir