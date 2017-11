Au bilan de la saison 2016 – 2017, Paul Jandot, président de l’Entente Jura Centre Athlétisme (EJCA), peut mettre en avant de nombreux motifs de satisfaction, à commencer par l’évolution des effectifs. Le club du Pays du Revermont et de Champagnole a terminé son année avec 339 licenciés, un chiffre qui sera encore supérieur l’an prochain avec déjà 388 licenciés pour la saison à venir. Signe de ce dynamisme, Paul Jandot appréciait de constater la présence de près de 60 personnes vendredi 24 novembre à la maison historique du Crédit agricole pour l’assemblée générale commune des deux sections de Salins/Arbois et de Poligny.

Au moment de la fusion en 2007, le Triangle d’Or Sportif et Champagnole Morez Athlétisme comptaient 135 athlètes. L’exemple d’autres regroupements qui avaient tourné au fiasco avait incité les dirigeants à faire preuve de prudence. Si elle décide de reprendre son autonomie, avec un autre bilan moral, des comptes séparés et une seconde assemblée générale pour la section de Champagnole. Mais les athlètes courent sous les mêmes couleurs et contribuent également à faire monter le club dans la hiérarchie régional et même nationale.

4e club de Franche-Comté, 210e national

Du côté de la fédération, on s’inquiète d’une chute de l’érosion du nombre de licencié. A l’EJCA, la tendance est inverse. Le recrutement de l’entraîneur Fabien Lefort porte ses fruits avec 83 pratiquants à Poligny alors qu’ils n’étaient que 7 quand il est arrivé en 2015… Ils sont 108 sur Salins/Arbois et 175 à Champagnole qui enregistre une vingtaine d’inscriptions supplémentaires cette année

L’EJCA est le 4e club de Franche-Comté après Montbéliard, Doubs Sud et Lons-les-Saulnier et avant Dole. Il se classe 210e sur 1895 clubs affiliés à la Fédération française d’athlétisme, et même 131e pour les filles. Le nombre de points marqués sur la saison écoulée devrait lui permettre de participer l’an prochain aux inter-clubs en division nationale. Paul Jandot espère d’ailleurs une confirmation rapide. « Le budget ne serait pas le même, notamment en raison des déplacements que nous devrions faire », dit-il.

Motivation

Dans les choses positives liées à l’arrivée de Fabien Lefort, Paul Jandot souligne qu’il a réussi à motiver les jeunes pour s’inscrire aux compétitions. L’EJCA s’est déplacé avec jusqu’à 90 garçons et filles lors de la compétition pour les écoles d’athlétisme à Lons-le-Saunier, et le club comptait de nombreux représentants sur les podiums des championnats départementaux de cross, en salle ou en stade.

Maud Greusard était avec cinq camarades champagnolaises membre de l’équipe minime qui a terminé 11e de la finale nationale équip’athlé. Elle évolue au niveau interrégional, de même que Camille Chauvin en juniore et Romain Callier en seniors. Pauline Greusard, également juniore, Lou Blanchard et Romane De Paeva en benjamines, ont également été récompensées pour leurs performances en régionale 1, 2 et 3.

Déficit de 6 600 euros

Au cours de l’assemblée générale, Paul Jandot a aussi souhaité soulever les points qui pourraient être améliorés. Le président attire l’attention sur le besoin d’épauler les entraîneurs pour l’encadrement des entraînements. Surtout, Marie-Christine Chauvin, conseillère départementale, et de Jean-François Gaillard, 1er adjoint au maire de Poligny et vice-président de la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura chargé des sports, auront noté que le club termine l’année avec un déficit de 6 600 euros. « En 2015, dans le prévisionnel pour le salaire de notre entraîneur, on avait inscrit les 6 000 euros que le Conseil général nous versait. La nouvelle politique du Département qui lie son aide à celle versée par les communes ou communautés de communes fait qu’on n’y a plus droit alors que des clubs qui évoluent au niveau régional reçoivent des sommes bien plus importantes », déplore le président de l’EJCA.

« J’ai demandé que dans le budget 2018 de la communauté de commune la somme versée aux associations sportives passe de 22 000 à 30 000 euros. Je ne promets pas qu’il y aura 6000 euros pour vous, mais je pense qu’on pourra faire quelque chose », déclare Jean-François Gaillard. Lequel devrait par ailleurs faire remonter au niveau municipal les remarques concernant le besoin de remplacer la cage de lancers et la demande d’installer l’électricité dans le bungalow du stade qui sert de bureau lors des compétitions. Concernant le manque de salles pour les entraînements l’hiver, problème qui concerne également les établissements scolaires, il annonce que la Région a pour projet un gymnase de 300 m2 sur le site de l’Enil qui devrait être construit courant 2018. Il suggère de prendre contact avec eux pour peut-être l’utiliser hors des créneaux scolaires. A Salins, l’EJCA espère que vont enfin être engagés les travaux de réfection de la piste. Une entreprise a été mandatée mais il faut maintenant attendre les beaux jours.

Les athlètes de la section de Salins/Arbois récompensés :

- poussins : Noah Bertrand, Théophile Vassal

- benjamins : Salomé Vassal, Martin Colmagne

- minimes : Emilien Bouillet, Lily Paget (3e au championnat régional de saut en hauteur)

- cadettes : Andréa Walter (championne régionale en salle sur 500 m), Lou Damnon (championne régionale en salle sur 3000 m marche), Marie Letourneur (vice-championne régionale sur 3000 m marche), Maud Greusard (championne du Jura et vice-championne régionale du triple saut)

- junior-e-s : Perline Greusard (championne du Jura sur 100 m), Alexis Perrotin, Vivian Vasse (champion du Jura de cross et vice-champion régional sur 1500 mètres), Camille Chauvin

- seniors : Romain Callier

- masters : Sylvain Massing (champion du Jura au disque)

Les athlètes de la section de Poligny récompensés :

- poussins : Hugo Marion, Jade Thibault, Justine Gauthier

- benjamins : Lou Blanchard (championne régionale du lancer de javelot et sur 100 m et vice-championne régionale de la longueur, 1re par équipe de la finale régionale d’équip’athlé, 9e de la finale inter-régionale des pointes d’or), Romane de Paeva (championne régionale du 1000 m, 3e par équipe à la finale régionale d’équip’athlé, 43e de la finale inter-régionale des pointes d’or), Jeanne Nicot (1re par équipe de la finale régionale d’équip’athlé), Emma Fraisier (3e par équipe de la finale régionale d’équip’athlé), Dorian Falin, Julie Blondeau, Lili Brendle, Lucien Ferré

- minimes : Matis Fraisier.