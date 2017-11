Disparu de Chambéria, le corps de Christian Regazzoni retrouvé dans la forêt

Dénouement tragique dans l’affaire de la disparition de Christian Regazzoni à Chambéria, une commune de Petite montagne : son corps sans vie a été découvert ce matin, peu avant 11 heures, dans le bois de Messia.

Christian Regazzoni avait disparu de son domicile depuis jeudi 9 novembre. Le sexagénaire, habitant le hameau de Messia, n’avait en effet plus donné signe de vie depuis cette date et sa voiture, une Renault Mégane, avait été retrouvée, en panne de carburant, dans un chemin forestier du hameau de Sancia, non loin de son domicile.

Les recherches, menées depuis samedi dernier par la gendarmerie et la population n’avaient, jusqu’alors rien donné, malgré le déploiement d’un dispositif important avec les chiens Saint-Hubert et un hélicoptère. Il n’était pourtant qu’à 700 mètres de son véhicule.