Disparition inquiétante en Petite montagne

Mise à jour : en fin de matinée, ce vendredi 17 novembre, le corps sans vie de Christian Regazzoni a été retrouvé en forêt (lire ici).

L’inquiétude grandit à Chambéria où, depuis une semaine, des recherches ont été entreprises pour retrouver Christian Regazzoni, disparu de son domicile depuis jeudi 9 novembre.

Le sexagénaire, habitant le hameau de Messia, n’a en effet plus donné signe de vie depuis que sa disparition a été signalée et sa voiture, une Renault Mégane, a été retrouvée, en panne de carburant, dans un chemin forestier du hameau de Sancia, non loin de son domicile.

Dans le secteur, les recherches ont débuté le week-end dernier. Pour cela, la gendarmerie a mobilisé un hélicoptère et une équipe cynophile mais, à cause du froid, les chiens Saint-Hubert n’ont pas pu, après avoir marqué l’arrêt par deux fois, remonter davantage la trace olfactive. La population de Petite montagne s’est également mobilisée au côté des militaires, pour quadriller le secteur sur 3 km autour de la voiture. En vain.

L’homme est de santé précaire et il a des difficultés à se déplacer, fait savoir sa famille qui entend continuer les recherches. Et si aucun « appel à témoin » n’a été lancé par les autorités suite à cette disparition inquiétante, ses proches utilisent les réseaux sociaux pour diffuser l’information, avec l’espoir que cela permettra de retrouver une trace.