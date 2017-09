Directeurs, semaine de 4 jours, orientation, numérique : la rentrée scolaire point par point

1. Les nouveaux chefs d’établissement

Les enfants ne sont pas les seuls à arriver dans leur nouvel établissement en cette rentrée 2017. Dans le département, ce ne sont pas moins de dix nouveaux chefs d’établissement qui viennent d’entrer en fonction ; Jean-Luc Bergerot, au collège Claude Nicolas Ledoux de Dole, Christian Grisard, au lycée Jean Michel de Lons-le-Saunier, Thierry Hussong, au collège Louis Bouvier de Saint-Laurent-en-Grandvaux, Nathalie Kerbeci, au lycée Jacques Duhamel de Dole, François Lahu, au collège Le Rochat des Rousses, Sébastien Marmot, au lycée du Bois à Mouchard, Malika Ouaked, au collège des Vernaux à Tavaux, Jean-Pierre Pinto de Sousa, au lycée Charles Nodier de Dole, Corinne Renaud, à la cité scolaire Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne et Agnès Robez-Masson, au collège Jules Grévy de Mont-sous-Vaudrey.

2. Évolutions des effectifs

Sur les 258 établissements scolaires du département (hors écoles privées sous contrat), les effectifs de cette rentrée 2017 sont en légère baisse. Dans les écoles primaires, les plus touchées par cette diminution, le nombre d’élèves est passé de 21 763 en 2016, à environs 21 300, « les chiffres étant encore en train d’être affinés », précise Léon Folk, l’inspecteur d’académie du Jura. Côté collège, une baisse de 0,6 % est à noter, avec des effectifs passant de 9887 à 9828 élèves. Au niveau des lycées professionnels du département, la baisse est également légère, avec une perte de seulement 14 élèves, soit 2 258 pour 2 272 l’année dernière. Dans les lycées généraux et technologiques enfin, une baisse de 1,55 % est à noter, avec 5 104 lycéens l’année dernière, pour 5 025 cette année. Léon Folk précisant « qu’aucun élève n’a été laissé de côté, et que tous ont été acceptés dans leur choix, même si ce n’était pas forcément le premier. » À noter également que dans le département, ce ne sont pas moins de 1 819 élèves atteints de handicap qui sont scolarisés, dont 980 dans les classes mêmes, accompagné par des AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap).

3. Les orientations

L’école se renouvelle, évolue. La rentrée 2017 verra progressivement se mettre en place les nouveautés qui permettront au corps enseignant d’encadrer toujours mieux les élèves. Parmi ces évolutions, est à noter le dédoublement des classes de CP en REP + (Réseau d’éducation prioritaire), permettant aux enseignants d’intervenir dans des classes de 12 élèves maximum. « Mais dans le Jura, nous n’avons aucun REP + », précise l’inspecteur d’académie. À la rentrée 2018, les classes de CP et CE1 seront elles aussi progressivement dédoubler dans les REP, « comme à Dole et à Saint-Claude », note Léon Folk. L’objectif de ces dédoublements étant le 100 % de réussite en CP, en garantissant pour chaque élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux comme lire, écrire, compter et respecter autrui.

L’adaptation des rythmes scolaires à l’école primaire est également un des points forts, voir polémique de cette nouvelle rentrée. Si sur le territoire national, 56 % des écoles sont restées à la semaine de 4 jours et demi, et 9 % sont sur 8 demi-journées réparties sur 5 jours, 35 % ont décidé de retourner à la semaine de 4 jours. « Dans le département, la demande n’a pas été forte. Une quarantaine de demandes ont été faites, sur les 258 écoles primaires que compte le Jura, et pour 11 d’entre elles, cela a été accepté. Pour cela, il fallait que les conditions soient réunies, même si je tiens à préciser que cela n’est pas définitif, que nous prendrons le temps de la réflexion, et que d’autres écoles pourront repasser à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. »

Côté collège, des nouveautés sont également à signaler. Tout d’abord, la mise en place du programme « Devoir faits », qui sera instauré à la rentrée des vacances de la Toussaint. Sur la base du volontariat pour l’élève, ce programme, différent de l’étude et du soutien scolaire, se fera en petit groupe encadré et devra permettre aux élèves de faire leur devoir dans les meilleures conditions possible. L’aménagement de la réforme du collège suivra également sont cour, avec le rétablissement des classes bilangues, « soit 17 collèges dans le département, principalement en Anglais et Allemand », et la promotion de l’enseignement du latin et du grec.

Enfin, le numérique à l’école. Si 27 collèges du département sont actuellement connectés, et 29 écoles sont concernées par le Plan numérique national, avec la mise en place de classe mobile, subventionnées à hauteur de 50 % par l’État, la mise en place du plan « Écoles numériques innovante et ruralité », se fera dans le courant des mois à venir pour sept écoles du Jura. Ce plan, qui vise les écoles des communes rurales de moins de 2000 habitants, a pour objectif de développer l’utilisation du numérique à l’école, de dynamiser le secteur rural et de développer l’innovation pédagogique. Pour cela, un investissement minimal de 4 000 € par école devra être mis en place, avec un subventionnement, là aussi, à hauteur de 50 % de la part de l’État.