[Insolite] Deux shérifs bressans en vedette sur TF1

Insolite. Télévision. Tipis.

Vastes plaines où souffle le vent d’Ouest, ranch où pâturent un troupeau de chevaux quater horse, pint horse, criollo, et à l’horizon trois tipis blancs fièrement dressés. Fermez les yeux, vous voilà dans le grand ouest américain. Ou plutôt dans un territoire vierge et sauvage comme seule la Bresse peut en réserver. À Bois-de-Gand, village de 59 âmes situé non loin de Sellières, le temps s’est arrêté. Surtout lorsqu’apparaissent les deux shérifs d’Absa ranch, chapeau texan vissé sur la tête : Dida (alias Jean-Daniel) Duriaux, 61 ans et son fils Ludovic, 25 ans. Les deux hommes ont construit ici des « chambres d’hôtes » atypiques, fruit d’un rêve de gamin. « Je suis passionné de westerns depuis tout petit » confie Dida Duriaux. « Lorsque j’ai enfourché un cheval en monte western, cette passion est devenue dévorante. En approchant de la retraite, j’ai cherché près de chez moi, vers Lausanne, un terrain pour élever des chevaux. Mais il est difficile d’y acheter du terrain agricole, qui plus est très onéreux. J’ai donc visité Absa ranch par défaut, mais cela a été un coup de foudre immédiat ». Il y a de quoi : situé au milieu d’une immense prairie (15 ha), le petit paradis de la famille Duriaux respire la tranquillité. « Il y a de bonnes ondes ici » plaisante le chef de tribu. Est-ce pour cela que le ranch attire de nombreux vacanciers (familles avec enfants jouant aux cow-boys et aux indiens ou couples en quête d’originalité) ?

« Une expérience unique »

Toujours est-il qu’en été, « les 3 tipis font le plein » confie le shérif, malgré un confort spartiate (matelas sur des palettes de bois, pas d’électricité, toilettes sèches, salle de bain chez le propriétaire). « On vient chercher ici une expérience unique » remarque-t-il, et la liste d’attente risque de s’allonger dès le 28 février, date de la diffusion sur TF1 de « Bienvenue chez nous ». Diffusée à une heure de grande écoute, l’émission qui existe depuis 5 ans voit s’affronter 4 couples, propriétaires de maisons d’hôte. « Une compétition qui passe au second plan » relate Ludovic Duriaux. « Nous avons visité les trois autres maisons concurrentes selon un plan bien huilé : inspection de notre chambre, découverte de la maison, activité commune, moment de détente, repas et nuit ». Tout cela sous l’œil de trois caméras et d’un staff impressionnant mais extrêmement sympathique. « Ils ont débarqué à 17 dans le saloon fin septembre 2016 » se souviennent le père et le fils. « Ca a été une grande première, mais c’est une belle expérience ». Et dire que le patron ne voulait pas en entendre parler :

« Lorsque la production m’a appelé, j’ai cru à une plaisanterie avant de leur répondre : ça ne m’intéresse pas, je n’ai pas envie de faire le rigolo ».

C’est sa famille et son fils Ludovic qui vont le persuader : « On ne te le demandera pas deux fois ! ». Et voilà le ranch bressan transformé en lieu de tournage : « Un sacré job ! » confient les concurrents. « Les micros et les caméras tournent non-stop de 7 h 30 à minuit », avec un certain stress à la clé. « Mais on a voulu rester naturels, sans chercher à dévaloriser les autres ».

Du suspens jusqu’au final

Les Bressans sont allés de surprise en surprise : « On a découvert les maisons d’hôtes et leurs propriétaires au dernier moment ». Un suspens soigneusement entretenu par une production très « pro », pour capter les réactions à chaud de concurrents loin d’être des acteurs.

Un suspens qui durera d’ailleurs jusqu’à la fin : « On ne sait pas si on a gagné, on le découvrira en même temps que les 3 ou 4 millions de téléspectateurs ». Au-delà de la récompense pour le vainqueur (3 000 €), Dida Duriaux dit avoir « tenté l’expérience pour ma région. J’espère que des gens de tous horizons viendront la découvrir ». S’il n’y a plus de place dans les tipis, il invite ses visiteurs à découvrir son saloon 100 % US : entre roue de chariot, winchester et paddocks, vous pourrez vous désaltérer ou savourer des spécialités tex-mex (chili con carne, ailes de poulet, etc.). Avec leur accent suisse à couper au couteau et leur ranch si atypique, nul doute que nos Bressans made in USA ont toutes leurs chances de vaincre les « visages pâles ». Réponse le 28 février à 17h50 sur le petit écran.

Stéphane Hovaere

www.absa-ranch.fr