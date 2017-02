Jeudi 16 février 2017, 11 heures: les sapeurs-pompiers de Lons-le-Saunier, de la Vallière, ainsi que la direction départementale des services d’incendie et de secours sont engagés pour un accident de la circulation sur la RD678, à Courlans. Sur place, deux élèves d’une moto école viennent d’être percutés par une voiture arrivant de Lons-le-Saunier et circulant à contre-sens. Si les causes de l’accident sont inconnues pour le moment, il semblerait que le chauffeur de la voiture ait fait un malaise avant de perdre le contrôle de son véhicule.

Le premier motard, âgé de 21 ans, gravement blessé et dont le pronostic vital était engagé, a été héliporté vers le centre hospitalier de Besançon. Le second, âgé de 63 ans était, quant à lui, légèrement blessé, tout comme le conducteur de la voiture. La monitrice d’auto-école qui suivait les deux motards, était, quant à elle, choquée par l’accident. Tous trois ont été emmenés au centre hospitalier de Lons-le-Saunier.