Un dramatique accident s’est produit en fin de matinée sur la RD 472, à hauteur de Salins-les-Bains, au lieu-dit La Chaumière, entre un semi-remorque et une voiture.

Après une perte de contrôle, le véhicule est venu percuter de plein fouet le tracteur de la semi-remorque. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, ils ont pris en charge les deux occupants de la voiture gravement blessées et inconscients, coincés dans la carcasse. Les deux hommes, âgés d’environ 35 ans, originaires de Pagnoz et de Metz, ont été déclarés décédés par les médecins SMUR. Ce sont les 28e et 29e victimes de la route dans le Jura cette année.

Le conducteur du camion immatriculé au Luxembourg, âgé de 41 ans, s’en est sorti indemne, mais il a été choqué.

Le temps des opérations de secours, la circulation a été totalement coupée sur cet axe et le trafic dévié par les gendarmes.