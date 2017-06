Deux Jurassiens terminent sur le podium de la première édition de l’Argentina Trophy

À 24 et 28 ans, Floriane Sigonney, infirmière de Poligny, et Thomas Scapagnini, ébéniste de Dole, sont déjà de sacrés baroudeurs. Après avoir participé au 4L Trophy, respectivement en 2015 et 2014, les deux amis ont décidé de participer à la première édition de l’Argentina Trophy, qui s’est déroulée du 28 avril au 9 mai.

900 kilomètres de course

Une course de plus de 900 kilomètres entre Buenos Aires et la province de Jujuy, au nord ouest du pays. « Nous avions dix jours de course, dont cinq qui comptaient pour le classement. C’était une sorte de course d’orientation ; nous avions un road-book et le but n’était pas d’arriver les premiers, mais de faire le moins de kilomètres possible. Après un mauvais départ le premier jour, où nous sommes arrivés 43e sur 50 équipages, puis nous avons remonté au classement pour finir 3e », explique le binôme. Une troisième place qui leur a fait gagner un voyage d’un week-end a Marrakech en février 2018, pour accueillir les participants du prochain 4 L Trophy.

Bonnes actions

Avant d’en arriver là, les deux camarades de route ont profité de leur aventure pour « dépasser leur limite ». À bord de leur Chevrolet Corsa, louée sur place par les organisateurs pour chacun des équipages, Floriane Sigonney et Thomas Scapagnini ont parcouru « une variété de paysages plus beaux les uns que les autres. Entre les déserts de cactus, le lac de sel, les Andes, ou encore la forêt, nous en avons pris plein les yeux. Les rencontres également, et les échanges avec la population, ont été merveilleux. »

Si l’Argentina Trophy n’est pas autant axé sur l’humanitaire que le 4 L Trophy, les participants ont malgré tout fait quelques bonnes actions. « Nous avons aidé à la reconstruction d’un foyer pour les jeunes durant une journée près de Buenos Aires et nous avons donné des vêtements chauds pour un internat dans les Andes. »

Un voyage à 10 000 €

Un investissement humain, mais financier également. Pour participer à cette course, l’équipage jurassien a dû débourser 10 000 €, dont 7 500 pour leur inscription. Loin d’être échaudés, les deux aventuriers des routes sablonneuses comptent repartir dès l’année prochaine pour participer au Bab el Raid au Maroc.