À 46 ans, Christophe est présenté comme le bad boy au cœur tendre de cette 12e saison de l’Amour est dans le pré. Viticulteur à Pupillin, ce passionné de rugby est également ami avec un ancien candidat de l’émission de dating : Philippe Bornard, également viticulteur à Pupillin, qui avait participé à la septième saison de l’émission, en 2012. « On se voit très régulièrement, nous étions encore ensemble il y a quelque jour pour une sortie en boite de nuit à Arbois, où de nombreuses personnes nous ont demandé des autographes et des selfies. »

Une célébrité soudaine qui ne déplaît pas au Jurassien, alors que seul son portrait a été diffusé. « J’ai déjà été médiatisé à travers mon activité sportive ou professionnelle, ça ne me stresse donc pas trop de passer à la télé. Il faut quand même s’organiser, se préparer un peu, mais dans l’ensemble, c’est plutôt sympa. »

L’amour est dans le Jura

Une franchise et une décontraction naturelle qui lui permettront, il l’espère, de séduire une prétendante d’ici quelque semaine. « L’émission va me permettre de toucher le plus de personnes possible. C’est aussi un moyen de me mettre en danger, de tester mes capacités de séducteur, de voir si je plais encore. Séduire seul à seul, ce n’est pas évident, alors devant les caméras vous imaginez… » Une séduction qui passera également par la découverte de son cadre de vie.

« Lors du speed dating à Paris, je vais emmener mes produits pour les faire découvrir, et je boirais certainement un ou deux verres, pour me détendre », plaisante le viticulteur.

De retour dans le Jura avec ses deux prétendantes, Christophe leur fera découvrir son amour du département. « Je vais donner la meilleure image possible du Jura, j’ai déjà beaucoup d’idée d’endroit à leur faire découvrir : une dégustation de vins, la visite d’une fromagerie, allé voir un match de rugby. Le département est riche en tout point et j’ai envie de le partager. »