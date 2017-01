Photo Nathadread Pictures.

À vif est présentée comme un dialogue, une joute oratoire et ludique entre deux avocats qui défendent deux causes opposées. Pour le premier, l’Etat est coupable de la situation des banlieues, alors que pour le second, les citoyens sont les seuls responsables de leur condition. « À travers les diatribes de deux juristes, ce sont deux France qui s’écharpent, deux France qui s’ignorent souvent, se méprisent parfois, et qui, au fond, ont terriblement peur l’une de l’autre. Ça fuse, ça s’interpelle, ça s’invective – et ça rit aussi, parce qu’il ne s’agit pas d’un vrai procès, mais d’un concours de fin de cursus à l’École de formation du barreau ». La pièce a été écrite par Kery James, connu du grand public en tant que rappeur. Il joue également le rôle de l’un des avocats, l’autre rôle étant attribué à Yannick Landrein. La mise en scène est signée Jean-Pierre Baro, qui confie au public la fonction du juge, en le plaçant au cœur du dispositif scénique. La prestation sera l’aboutissement de la création en résidence réalisée en ce même lieu sous la houlette de Jean-Pierre Baro, artiste associé à la saison 16-17 des Scènes du Jura.

Jeudi 5 et vendredi 6 janvier à 20 h 30, au théâtre de Lons. Dès 13 ans. Tarifs : de 11 € à 21 €. Photo Nathadread Pictures.