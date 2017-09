Multiplier les contrôles ponctuels, pas forcément tenus sur de longues durées, mais de façon totalement aléatoire en zone police ou gendarmerie : telle est la consigne qui donnée par le Préfet du Jura aux forces de l’ordre. Ce mercredi 20 septembre en fin d’après-midi, un contrôle de police a ainsi été mis en place au rond-point de Perrigny, très fréquenté à cette heure là, en compagnie du Préfet, Richard Vignon et du DDSP. « Là, il s’agit d’un contrôle portant sur le comportement et l’équipement des automobilistes, ça aurait pu être aussi sur la vitesse », expliquait Richard Vignon. « Mon soucis est de mettre en insécurité ceux qui mettent les autres usagers en insécurité. »

Etat des véhicules, validité des papiers, port de la ceinture, téléphone au volant, alcoolémie et même, le cas échéant, dépistage de produits stupéfiants, étaient au programme. Et en moins d’une heure, deux automobilistes, assez fortement alcoolisés, ont été stoppés dans leur course, dont une femme d’une quarantaine d’années qui, littéralement, ne tenait plus debout lorsqu’elle est sortie de son véhicules et a dû être soutenue pour gagner le véhicule de police. « Voilà qui illustre l’importance de ces contrôles », estimait le Préfet, visiblement agacé de voir une personne avec une telle imprégnation alcoolique au volant de sa voiture à l’heure de la sortie des écoles…