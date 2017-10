Deux boulangers Jurassiens s'affrontent sur M6

Dans sa série « La meilleure boulangerie de France », le programme de M6 est cette semaine en Franche comté. Et ce soir, à 18h35 sur vos écrans, ce sont deux boulangeries Jurassiennes que les téléspectateurs verront s’affronter, Mie & You de Lons-le-Saunier contre Horbach à Arbois.

L’émission a été tournée au mois de mai dernier. Elle doit départager les établissements sélectionnés selon quatre critères : la qualité du pain, celle de la pâtisserie, la créativité et la boutique. Le jury est composé de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Le principe est on ne peut plus simple : chaque épreuve est notée sur 10 et l’établissement qui obtient la meilleure moyenne se qualifie pour la finale régionale, qui sera diffusée ce vendredi 13 octobre. Et qui sait… décrochera peut-être au final le titre envié de « Meilleure boulangerie de France » selon M6 ?

Plus de 1.1 million de télespectateurs

En suivant le périple régional de la semaine, les téléspectateurs ont déjà pu suivre les matchs, lundi en Côte d’Or, entre la boulangerie Gagnepain à Mavilly-Mandelot contre la boulangerie Fremont de Dijon ; mardi dans l’Yonne et la Nièvre entre la maison aux mains couleur de blé à Gurgy et la maison Aux délices de surgy à Surgy ; mercredi en Saône-et-Loire entre la boulangerie Chanut à Macon et la maison Gastille à Dompierre-Les-Ormes.

L’émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6 existe depuis 2013. Pour la saison 5, ce sont 64 boulangeries qui ont été retenues. C’est l’un des rares concours où les boulangers n’ont rien à gagner, sinon une belle promotion avec en général plus de 1,1 million de téléspectateurs…