Deux blessés légers sur la RD 673 à La Barre

Les Pompiers de Dole et du centre d’intervention de Chaux sont intervenus ce lundi matin à 7h15 pour un accident de circulation survenu sur la RD 673, à hauteur de la commune de La Barre.

Cet accident, mettant trois véhicules en cause, un camion polonais, un automobiliste au volant de la Dacia qui a terminé sa course dans le fossé et un autre automobiliste au volant de sa Volkswagen, également descendu dans le fossé de trois mètres, a fait deux blessés légers.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir