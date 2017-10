Deux accidents font trois motards blessés

Deux accidents mettant en cause des voitures et des motos se sont produits samedi dans le Jura, faisant trois blessés, dont deux sérieusement atteints.

Deux blessés à Villard d’Héria

Le premier est survenu peu après 15 heures sur la RD 470 à hauteur de Villard d’Héria. La voiture et la moto roulaient en direction de Moirans-en-Montagne quand, surpris par des chiens de chasse qui ont précipitamment traversé la chaussée en sortant d’un bois, le conducteur de la voiture a donné un coup de frein. Il a alors été percuté par l’arrière par la moto qui le suivait. Lors du choc et de leur chute, le motard et son passager ont été blessés. Le pilote, sérieusement atteint, a été transféré par l’hélicoptère Dragon 25 sur le centre hospitalier de Besançon tandis que son passager a été dirigé vers le centre hospitalier de Saint-Claude, paramédicalisé par une infirmière sapeur-pompier.

Un virage loupé à Voiteur

Le second accident mettant en cause une moto s’est produit sur la RD5 à Voiteur vers 17h30. Là, c’est après avoir loupé un virage qu’un motard a glissé et a percuté le véhicule qui arrivait en face. Sérieusement blessé, le motard a lui aussi été transporté par hélicoptère au centre hospitalier de Besançon.